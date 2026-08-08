Возили в чемоданах и запирали в клетках: Экс-сотрудники шокировали правдой о популярном кафе с капибарами

Бывшие работники одного из московских кафе с капибарами заявили о жестоком обращении с животными. По их словам, питомцы содержались в неподходящих условиях и регулярно получали травмы. Об этом сообщает «Рен ТВ»

Экс-сотрудники кафе с капибарами сообщили о жестоком обращении с животными. Фото © Telegram / РЕН ТВ

Одна из экс-сотрудниц рассказала, что молодую капибару на две недели заперли в клетке из-за стрессового поведения при контакте с посетителями. Другое животное вывихнуло челюсть и потеряло несколько зубов, пытаясь выбраться из вольера. По словам бывшей сотрудницы, подобные травмы случались почти каждый день.

Другая работница заявила, что животных незаконно ввозили в страну, в том числе в чемоданах. Экс-работники призвали направить обращения в контролирующие органы с требованием провести проверку.

Ранее Таганский суд столицы вынес решение, согласно которому пенсионерка обязана выселить из своей квартиры практически всех экзотических питомцев, которых она держала там на протяжении более десяти лет. Из материалов дела следует, что на жилплощади размером чуть более 50 кв. метров одновременно находилось около трёх десятков животных: среди них — крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, десять собак и 13 птиц.