Новая столица 18+: Ростов обошёл Москву и Петербург по числу порноактрис

Ростов-на-Дону неожиданно вышел в лидеры России по числу девушек, снимающихся в контенте 18+. По подсчётам телеграм-канала SHOT, за последние десять лет таких актрис в городе стало заметно больше.

Сейчас в мировой порноиндустрии работают как минимум 17 уроженок Дона. Для сравнения, в Санкт-Петербурге насчитали 11 действующих актрис, а в Москве — десять. По просмотрам ростовчанки тоже оказались впереди. Их аккаунты суммарно набрали более полумиллиарда просмотров — почти вдвое больше показателя моделей из Петербурга.

При этом сам Ростов редко становится съёмочной площадкой. Многие девушки работают за границей, а среди популярных направлений SHOT называет Бали и Таиланд.

Выбор объясняется климатом и локациями: контент там можно снимать круглый год на виллах и у бассейнов. Зарабатывают модели в том числе через OnlyFans и донаты подписчиков.

Российские актрисы 18+ при этом сталкиваются с падением интереса аудитории. В июне Life.ru сообщал, что позиции ряда популярных россиянок на крупнейших профильных площадках заметно просели, а некоторые перестали выпускать новый контент. Среди причин называлась в том числе растущая конкуренция со стороны материалов, созданных с помощью ИИ.