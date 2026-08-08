Сына экс-премьера Армении Абрамяна задержали по делу о заказном убийстве

Сына бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна Аргама Абрамяна задержали по обвинению в склонении к заказному убийству. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Абрамян также является зятем арестованного лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

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Дело связано с убийством мужчины, обозначенного следствием как С.В. Всё произошло в Ереване 30 апреля 2023 года. По версии СК, расправу мог заказать Абрамян, который ранее занимал пост мэра Арташата и был депутатом парламента. Следователи утверждают, что мотивом могла стать ревность: Абрамян подозревал супругу в личных отношениях с духовным пастырем организации «Христиане евангельской веры» и считал, что она передавала ему крупные суммы денег.

По данным ведомства, после этого бывший чиновник решил избавиться от мужчины и поручил убийство сотруднику собственной службы безопасности. Эти обстоятельства являются версией следствия и пока не установлены судом. В отношении Абрамяна начали публичное уголовное преследование по статье о склонении к совершению заказного убийства. 8 августа его задержали сотрудники Службы национальной безопасности, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Между тем Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование депутата Нарека Карапетяна от блока «Сильная Армения». Ему вменяют воспрепятствование проведению собраний, принуждение и материальное стимулирование граждан ради участия или отказа от участия в массовых мероприятиях, а также легализацию имущества и денежных средств, которые, по версии обвинения, были получены преступным путём.