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8 августа, 11:08

Сына экс-премьера Армении Абрамяна задержали по делу о заказном убийстве

Сына бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна Аргама Абрамяна задержали по обвинению в склонении к заказному убийству. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Абрамян также является зятем арестованного лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ArmInvestigative

Дело связано с убийством мужчины, обозначенного следствием как С.В. Всё произошло в Ереване 30 апреля 2023 года. По версии СК, расправу мог заказать Абрамян, который ранее занимал пост мэра Арташата и был депутатом парламента. Следователи утверждают, что мотивом могла стать ревность: Абрамян подозревал супругу в личных отношениях с духовным пастырем организации «Христиане евангельской веры» и считал, что она передавала ему крупные суммы денег.

По данным ведомства, после этого бывший чиновник решил избавиться от мужчины и поручил убийство сотруднику собственной службы безопасности. Эти обстоятельства являются версией следствия и пока не установлены судом. В отношении Абрамяна начали публичное уголовное преследование по статье о склонении к совершению заказного убийства. 8 августа его задержали сотрудники Службы национальной безопасности, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

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Между тем Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование депутата Нарека Карапетяна от блока «Сильная Армения». Ему вменяют воспрепятствование проведению собраний, принуждение и материальное стимулирование граждан ради участия или отказа от участия в массовых мероприятиях, а также легализацию имущества и денежных средств, которые, по версии обвинения, были получены преступным путём.

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Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ArmInvestigative

Николь Вербер
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