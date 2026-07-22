Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование депутата Нарека Карапетяна

В отношении депутата от блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна начато публичное уголовное преследование. Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура республики.

Надзорное ведомство возбудило дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Карапетяну вменяют воспрепятствование проведению собраний и принуждение к участию в них, а также материальное стимулирование граждан с целью обеспечить явку на массовые мероприятия либо, наоборот, отказаться от неё. Кроме того, в деле фигурирует обвинение в легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём.

Напомним, ранее власти Армении запретили выезд из страны оппозиционному политику Нареку Карапетяну. Инцидент произошёл при попытке пересечения границы с Грузией. Политик направлялся к пункту пропуска «Верхний Ларс» вместе со съёмочной группой Armat media, чтобы лично оценить, как организован экспорт армянской сельскохозяйственной продукции. Однако на границе сотрудники пограничной службы объявили ему о запрете на визит и наложили соответствующие ограничения.

После скандальных выборов в парламент Армении премьер Никол Пашинян усилил атаки на оппозицию. Были задержаны кандидаты и активисты блока «Сильная Армения», против лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна инициировали процедуру лишения депутатской неприкосновенности, координатора движения «Айакве» Аветика Чалабяна арестовали, а против ряда оппозиционных политологов и депутатов возбудили уголовные дела. Оппозиция заявила о массовом политическом преследовании, указывая, что только по делам, связанным с блоком «Сильная Армения», были задержаны сотни сторонников.