Магия или опыт? Куклачёв поразил трюком с пушистыми артистами в День кошек

В Театре кошек Куклачёва устроили необычный эксперимент ко Всемирному дню кошек — руководителю учреждения Дмитрию Куклачёву предложили определить пушистых артистов с закрытыми глазами. Об этом сообщается в материалах «Мосбилета».

Эксперимент ко Дню кошек. Видео © Telegram / Мосбилет

В театре выступает множество кошек, и каждая из них отличается своим характером и внешностью. Однако проверить, сможет ли дрессировщик узнать конкретного артиста без помощи зрения, решили на ощупь.

«Дорогие друзья, сегодня в этот удивительный день, пользуясь случаем, поздравляю всех любителей кошек с Днём кошек. Это не просто животные, которые находятся рядом с нами, это существа, которые дарят нам свою ласку, любовь, заботу и своё внимание. А отпраздновать этот день можно очень просто, приобретя билет в сервисе «Мосбилет» на наши спектакли. Мы ждём вас», — сказал Куклачёв.

Театр кошек Юрия Куклачёва, созданный народным артистом РСФСР, получил широкое международное признание. На сегодняшний день творческий коллектив насчитывает свыше 200 четвероногих артистов, значительная часть которых была взята с улицы. В настоящее время дело основателя продолжает его сын Дмитрий Куклачёв вместе с супругой Мариной. Афиша театра включает такие постановки, как «Кот и повар», «Приключения котов-чемпионов», «Я – клоун, или Котостройка» и другие.

За последние три года продажи успокоительных для домашних кошек выросли на 120%, а за последний год — ещё на 30%. Ветеринары связывают рост спроса с участившимися стрессовыми состояниями у питомцев, которые особенно тяжело переносят перемены, переезды и тревожность хозяев.