«Простите», «женщина» или «молодой человек»? Как этично окликнуть прохожего и не оскорбить

Обращения «женщина», «девушка», «мужчина» и «молодой человек» могут поставить собеседника в неловкое положение. В беседе с «Москвой 24» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, как лучше обратиться к незнакомому человеку.

По словам специалиста, в современном русском языке нет универсального обращения, которое подходило бы для любого незнакомца. Слово «женщина», например, может восприниматься как намёк на возраст, тогда как «девушка» способна показаться неуместной взрослой собеседнице. Та же проблема возникает с обращениями к мужчинам. Слова «мужчина», «молодой человек» и «парень» тоже не считаются оптимальными с точки зрения этикета, отметила Холгова.

Особенно рискованно пытаться угадать возраст человека. Если назвать взрослую женщину «девушкой», она может воспринять это как неестественную попытку сделать комплимент. А обращение «женщина» способно, наоборот, подчеркнуть возраст, которого собеседница за собой не признаёт.

Эксперт рекомендует вообще отказаться от подобных определений и не акцентировать внимание на поле или возрасте человека. В качестве нейтрального варианта она предложила начинать разговор со слов «извините, пожалуйста» или «простите, пожалуйста». Такой способ подходит как для женщин, так и для мужчин и позволяет вежливо привлечь внимание незнакомого человека без риска ошибиться с обращением.

Ранее в Госдуме предложили включить уроки этикета и культуры поведения в школьную программу. Депутат Нина Останина отметила, что не во всех семьях детей учат правилам поведения, поэтому начинать такие занятия стоит ещё в детском саду. По мнению Останиной, основы этикета также можно изучать на уроках семьеведения, а вопросы культуры должны затрагиваться и на других школьных предметах.