Отлетевшее колесо убило человека и ранило ещё шестерых на трассе в Калмыкии
Обложка © MAX / МЧС Калмыкии
Один человек погиб, ещё шестеро, включая ребёнка, пострадали после попадания отлетевшего колеса от «Камаза» в легковой автомобиль в Калмыкии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Авария произошла на 286-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Сообщение о ДТП поступило спасателям в 12:25 мск.
Прибывшие сотрудники специализированной пожарно-спасательной части отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование легкового автомобиля.
В результате происшествия один человек погиб, шесть получили травмы. Среди пострадавших — один ребёнок.
Ранее в Туле столкнулись автомобиль скорой помощи и Renault, в результате аварии один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. ДТП произошло на Московском шоссе, обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.
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