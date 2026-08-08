Отлетевшее колесо убило человека и ранило ещё шестерых на трассе в Калмыкии

Один человек погиб, ещё шестеро, включая ребёнка, пострадали после попадания отлетевшего колеса от «Камаза» в легковой автомобиль в Калмыкии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Авария произошла на 286-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Сообщение о ДТП поступило спасателям в 12:25 мск.

Прибывшие сотрудники специализированной пожарно-спасательной части отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование легкового автомобиля.

В результате происшествия один человек погиб, шесть получили травмы. Среди пострадавших — один ребёнок.

Ранее в Туле столкнулись автомобиль скорой помощи и Renault, в результате аварии один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. ДТП произошло на Московском шоссе, обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.