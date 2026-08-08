Третий скрининг стал обязательным: что изменилось в порядке ведения беременности

Минздрав обновил порядок оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии. Документ полностью переработали, а новые правила охватывают период от подготовки к беременности до наблюдения женщины после родов. О ключевых изменениях 360.ru рассказал медицинский юрист Николай Чернышук. По его словам, одним из главных нововведений станет третий обязательный пренатальный скрининг.

Его проведение предусмотрено на 34–35-й неделе беременности. Кроме того, в обновлённом порядке уточнили правила маршрутизации пациенток между медицинскими организациями. Отдельное внимание уделили психологической поддержке беременных. Также появились новые требования к консультациям специалистов, в частности психолога и стоматолога.

Помимо этого, документ содержит более подробные алгоритмы действий медиков в сложных случаях. Как отметил Чернышук, теперь порядок описывает весь путь пациентки — от подготовки к беременности до послеродового сопровождения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который позволит беременным женщинам по медицинским показаниям переходить на удалённую работу. Авторы инициативы из «Новых людей» предлагают дать такое право сотрудницам, чьи обязанности можно выполнять вне офиса. По мнению депутатов, это позволит будущим мамам продолжать работать и получать прежнюю зарплату.