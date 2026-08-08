Спасённому медведю Кузе из Красноярска впервые в мире прооперируют позвоночник

В подмосковном парке-приюте «Земля прайда» спасают медведя Кузю. У него обнаружили серьёзные межпозвоночные грыжи, которые передавливают спинной мозг и вызывают воспаление. Без операции медведь может полностью потерять способность двигаться и перестанет самостоятельно справлять нужду — вручную стимулировать его невозможно.

Спасённому медведю Кузе впервые в мире удаляют межпозвоночные грыжи. Видео © Telegram / Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

По данным волонтёров, шансы на то, что Кузя сможет встать, ничтожно малы. Однако операция всё равно необходима: она остановит воспаление и даст шанс на улучшение состояния. Это первая подобная операция на позвоночнике у медведя в мире — её проводит опытный врач.

«Если домашних животных можно стимулировать вручную — с медведем этого не получится», — отметили в приюте.

Сейчас Кузя находится под наблюдением специалистов. Исход операции остаётся под вопросом, но надежда есть.

Напомним, медведь Кузя, который долгие годы содержался в тесной клетке у красноярского кафе «Араик», наконец получил шанс на достойную жизнь. По словам директора парка Виктора Агафонова, состояние зверя оценивается как крайне тяжёлое — после перенесённого инсульта у него парализованы задние конечности. Хозяева заведения, некогда спасшие медведя из невыносимых условий, на протяжении 15 лет пытались помочь ему собственными силами.