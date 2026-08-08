Распаковка по-кошачьи: Пуме Синди из Ленинградского зоопарка приготовили подарки в честь 15-летия

Пума Синди из Ленинградского зоопарка отметила 15-летие. В честь дня рождения для хищницы подготовили особое угощение — кусок мяса, спрятанный в ярко украшенной коробке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».

Имениннице пришлось самостоятельно разобраться с упаковкой. С этой задачей пума справилась без особых усилий и быстро добралась до подарка. После небольшой «охоты» Синди принялась за главное — с аппетитом съела мясо. Так в Ленинградском зоопарке решили поздравить питомицу с юбилеем и устроить для неё небольшое развлечение.

Ранее Life.ru писал, что самка большой панды Диндин в день своего девятилетия отказалась выходить к посетителям Московского зоопарка, поэтому праздник провели без именинницы. Для неё приготовили ледяной торт с овощами и фруктами и бамбуковый шезлонг с зонтиком, но угощение досталось её дочери Катюше. Сотрудники решили не тревожить панду и оставили её отдыхать.