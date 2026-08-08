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8 августа, 13:06

Распаковка по-кошачьи: Пуме Синди из Ленинградского зоопарка приготовили подарки в честь 15-летия

Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет

Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет. Обложка © Telegram/Ленинградский зоопарк

Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет. Обложка © Telegram/Ленинградский зоопарк

Пума Синди из Ленинградского зоопарка отметила 15-летие. В честь дня рождения для хищницы подготовили особое угощение — кусок мяса, спрятанный в ярко украшенной коробке, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пуме Синди из Ленинградского зоопарка исполнилось 15 лет. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».

Имениннице пришлось самостоятельно разобраться с упаковкой. С этой задачей пума справилась без особых усилий и быстро добралась до подарка. После небольшой «охоты» Синди принялась за главное — с аппетитом съела мясо. Так в Ленинградском зоопарке решили поздравить питомицу с юбилеем и устроить для неё небольшое развлечение.

Огромную конфету из мяса подарили пуме Синди из Ленинградского зоопарка
Огромную конфету из мяса подарили пуме Синди из Ленинградского зоопарка

Ранее Life.ru писал, что самка большой панды Диндин в день своего девятилетия отказалась выходить к посетителям Московского зоопарка, поэтому праздник провели без именинницы. Для неё приготовили ледяной торт с овощами и фруктами и бамбуковый шезлонг с зонтиком, но угощение досталось её дочери Катюше. Сотрудники решили не тревожить панду и оставили её отдыхать.

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Анастасия Никонорова
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