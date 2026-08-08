«Он не предатель»: Пленный ВСУшник поддержал сослуживца, перешедшего к России

Пленный военнослужащий ВСУ Виталий Табунщиков заявил, что не считает предателем своего бывшего сослуживца Владимира Липку, который перешёл на сторону России. Они вместе проходили службу в учебной части после того, как их задержали сотрудники ТЦК во Львове в декабре 2025 года, пишет SHOT.

Пленный боец ВСУ не стал называть предателем сослуживца, перешедшего на сторону РФ. Видео © SHOT

Липка решил сдаться российским военным, так как был не согласен с действиями украинского командования. Он заранее отправил жену и дочь в Россию. Используя знание слабых мест в обороне ВСУ под Белопольем, он смог перейти линию фронта и получить политическое убежище. Сейчас он находится в России в статусе беженца.

На встрече с бывшим сослуживцем Липка спросил, считает ли тот его предателем. Табунщиков ответил, что не считает. Он также призвал других украинских военных складывать оружие, не поддаваться пропаганде и не выполнять преступные приказы.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Карин заявил о росте стоимости отсрочки от мобилизации на Украине. По его словам, размер взяток за возможность избежать призыва увеличивается с каждым месяцем. Карин утверждает, что при первом обращении речь может идти о нескольких тысячах евро.