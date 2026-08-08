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Регион
8 августа, 12:48

Сбито семь летевших на Москву БПЛА, заявил Собянин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о пресечении попытки атаки БПЛА на столицу. По его словам, силами ПВО на подлёте к городу было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на местах обнаружения фрагментов дронов задействованы оперативные службы.

«Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в своём канале в «Максе».

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Ранее Собянин сообщил, что с 1 по 8 августа в сторону Московского региона направлялись 1984 беспилотных летательных аппарата. По его словам, большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах, ещё 82 уничтожили на подлёте к Москве.

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Наталья Демьянова
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