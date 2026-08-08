«Долой правительство»: Тысячи немцев вышли на митинг против Мерца

В саксонском городе Плауэн на востоке Германии началась демонстрация с требованием отставки правительства канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает DPA.

В Плауэне прошла массовая демонстрация против правительства Мерца. Видео © X / DeutscherSchfe3

Протестное движение Projekt M1llion заявило примерно о 10 тыс. участников. Они требуют досрочных выборов, снижения тарифов на электричество и газ, реформы общественно-правового вещания, а также высылки осуждённых за преступления нелегальных мигрантов.

В ответ ряд организаций проводит акции в поддержку демократии и толерантности. Обер-бургомистр Плауэна Штеффен Ценнер ранее призвал участников протестов сохранять мирный характер и не допускать провокаций.

Ранее в ХДС опровергли слухи о возможной досрочной отставке канцлера Германии Фридриха Мерца. Глава парламентской фракции блока Торстен Фрай заявил, что Мерц намерен оставаться на посту весь легислатурный период, несмотря на сообщения о разногласиях внутри партии и падение его рейтинга.