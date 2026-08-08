«Что за хрень у него на голове?» Новая причёска Трампа породила волну мемов

Причёска президента США Дональда Трампа стала одной из главных тем для шуток в зарубежных соцсетях. Пользователи обратили внимание, что во время недавнего выступления в Лас-Вегасе его волосы выглядели заметно гуще, чем ранее, пишет Snopes.

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Особенно разошлось сравнение двух фотографий американского лидера, сделанных с разницей в два дня. Изменение оказалось настолько заметным, что комментаторы начали гадать, сменил ли Трамп укладку или действительно воспользовался накладными волосами.

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Обсуждение даже превратилось в мем под названием New wig energy — «энергия нового парика». Пользователи начали примерять Трампу самые разные причёски и поместили компну волос на крышу его самолёта. К тренду подключились и телеведущие: журналисты Fox News появились в эфире с причёсками, напоминавшими новый образ главы Белого дома.

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Фото © Х/TheChadLedger

Комментаторы создали с помощью ИИ десятки роликов, в котором представители американской администрации получили похожие шевелюры. Другие пошли ещё дальше и нашли на Amazon накладку из волос, напоминавшую причёску Трампа. Споры о волосах американского лидера идут не первый год. Сам Трамп ранее отрицал, что носит парик, однако очередная резкая смена внешнего вида снова дала соцсетям повод вернуться к этой теме.