В Петербурге возбудили дело о хулиганстве после нападения на бригаду скорой

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, напавшего на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. Инцидент произошёл вечером 7 августа в парадной дома на Бронетанковой улице. Подозреваемый задержан, сообщили в Следственном управлении СК РФ по городу.

По данным ведомства, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанёс удары медицинским работникам, которые прибыли на вызов. Пострадавшим оказана помощь. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Красносельского района.

Ранее в Донецке задержали местного жителя, который открыл огонь по бригаде медиков. Мужчина схватил автомат Калашникова и начал палить в сторону прибывших врачей прямо из собственного жилища. К счастью, никто из медработников не пострадал. Правоохранителям пришлось штурмовать дом.