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8 августа, 13:08

В Петербурге возбудили дело о хулиганстве после нападения на бригаду скорой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, напавшего на фельдшера и водителя скорой медицинской помощи. Инцидент произошёл вечером 7 августа в парадной дома на Бронетанковой улице. Подозреваемый задержан, сообщили в Следственном управлении СК РФ по городу.

По данным ведомства, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанёс удары медицинским работникам, которые прибыли на вызов. Пострадавшим оказана помощь. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Красносельского района.

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Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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