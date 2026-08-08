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8 августа, 13:47

Зеленский заявил, что на Украине почти не осталось целых ТЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Unkas Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Unkas Photo

На Украине практически не осталось неповреждённых тепловых электростанций. Об этом Владимир Зеленский заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Одной из главных тем встречи стала подготовка к предстоящей зиме. Зеленский признал, что состояние энергетической инфраструктуры делает этот вопрос особенно острым.

«На Украине практически не осталось целых тепловых электростанций», — говорится в его сообщении по итогам переговоров.

На этом фоне Киев рассчитывает на энергетическое сотрудничество с Белградом. Сербия также пообещала предоставить новый пакет гуманитарной помощи, в который войдёт оборудование для энергетики и медицины.

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Ещё в конце июля Зеленский объяснял выбор Сергея Корецкого на пост премьер-министра именно необходимостью готовиться к сложному отопительному сезону. По его словам, при формировании нового правительства особое внимание уделялось энергетике. По прогнозам, зимой Украина сможет вырабатывать лишь 15–16 ГВт при потребности в 18–19 ГВт.

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Полина Никифорова
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