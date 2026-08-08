Лето сворачивается: В Москву идёт почти сентябрьский холод — днём не выше +20

Почти сентябрьская погода придёт в Москву уже во второй половине следующей рабочей недели. В четверг и пятницу температура днём не поднимется выше +20 градусов, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом начало недели ещё будет по-летнему тёплым. В понедельник и вторник воздух прогреется до +24…+26 градусов. Перелом наступит вечером во вторник, когда через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт. Он принесёт дожди и местами грозы.

Затем Москва окажется под влиянием более холодных воздушных масс. Их поступление будет поддерживать циклон, который сместится на юг вдоль западных склонов Урала.

В среду, четверг и пятницу ожидаются кратковременные дожди. К концу рабочей недели заметно похолодает и по ночам — температура опустится ниже +10 градусов.

По словам Леуса, дневные +20 градусов соответствуют типичной погоде начала сентября. До календарного окончания лета к этому моменту останется меньше трёх недель.

Похолодание во второй половине августа укладывается в ранее прогнозировавшийся сценарий. Life.ru писал, что после середины месяца температура в Москве может опускаться до +17…+20 градусов, а прохладу будут сопровождать дожди и прохождение атмосферных фронтов.