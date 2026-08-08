В Финляндии утверждён обязательный экзамен для всех претендентов на гражданство

Финляндия со 2 марта 2027 года вводит обязательный экзамен для всех соискателей гражданства. Он будет проверять знание финского общества. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на миграционную службу.

«Со 2 марта 2027 года все, кто подает заявление на гражданство, должны будут сдать экзамен, оценивающий знание финского общества», — указано в сообщении.

Экзамен включает вопросы о структуре общества, законодательстве, правах человека, равенстве, культуре и истории Финляндии. Проводиться он будет на финском или шведском языках в электронном формате. Сдать его обязаны лица от 18 до 65 лет. Освобождаются от теста те, кто уже завершил обучение в лицее или вузе на одном из этих языков. Заявления, поданные до 2 марта, экзамен не коснётся. На подготовку к тестированию правительство выделило около 800 тысяч евро.

Ранее посольство России в Чили подтвердило, что в стране действительно начали пересматривать решения о присвоении гражданства детям российских граждан. В дипломатическом представительстве отметили, что держат ситуацию на контроле и следят за соблюдением прав соотечественников, однако массового ажиотажа нет, а официальных обращений ни от россиян, ни от чилийских властей не поступало.