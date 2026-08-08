Дочь прокурора с душой зверя: как «Мама» заливала Москву кровью ради денег

В 1994 году в Москве было совершено вооруженное нападение на Мадлену Зворыкину, известную в криминальном мире как «Мама». Неизвестный ликвидатор несколько раз выстрелил в женщину, но она чудом осталась жива. Именно это происшествие стало ключом к разгадке тайн прошлого. Нападение спровоцировало масштабное расследование силовых структур, пишет «Газета.ru».

Зворыкина — дочь грузинского прокурора, ставшая кошмаром столичных коммерсантов. В девяностые годы вместе со своим сожителем она создала жёсткую структуру. Банда действовала под вывеской охранного предприятия «Святой Георгий», что служило идеальным прикрытием. Этот статус позволял им беспрепятственно приближаться к жертвам.

Киллеры устраняли предпринимателей, отказывавшихся платить дань или пытавшихся выйти из дела. Кровавые расправы совершались с особым цинизмом, тела часто прятали без следа. Благодаря показаниям выжившей удалось доказать причастность группы к гибели тринадцати человек. Оперативники подняли архивные материалы и сопоставили почерк исполнителей.

Лёжа на больничной койке, атаманша приняла решение сотрудничать со следствием. Страх перед вторым визитом киллера оказался сильнее бандитского кодекса молчания. Её подробные свидетельства позволили идентифицировать ряд старых захоронений. Женщина указала места сокрытия улик и назвала имена всех ключевых исполнителей.

Следователи уже задержали нескольких бывших боевиков организации. Идёт активная работа по сбору доказательной базы и опросу свидетелей. Баллистические экспертизы подтверждают использование одного арсенала во всех инцидентах. Также проводятся обыски у возможных пособников, снабжавших группировку информацией.

Фигурантам предъявят обвинения в создании преступного сообщества и множественных убийствах. Учитывая количество жертв и особую жестокость деяний, им грозит высшая мера наказания. Уголовные дела прошлых лет объединяются в одно большое производство. Для многих семей погибших это единственный шанс увидеть возмездие спустя десятилетия.

Ранее в Иркутской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся вовлечением девушек в оказание сексуальных услуг. Обвинения в организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, предъявлены 11 местным жителям.