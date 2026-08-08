Диджей из России пропал накануне дня рождения в Таиланде
Обложка © VK/ Дмитрий Фырин
В Таиланде загадочно исчез 37-летний российский музыкант Дмитрий, известный в профессиональной среде как DJ FЫRРИN. Мужчина перестал выходить на связь 5 августа, всего за сутки до собственного дня рождения, пишет SHOT.
Последние четыре года артист проживал в Паттайе, где регулярно выступал в местных развлекательных заведениях. По словам родственников, он всегда поддерживал с ними контакт, поэтому внезапное молчание вызвало у семьи серьёзные опасения.
Незадолго до исчезновения диджей делился информацией о сложностях с бумагами. Срок действия загранпаспорта заканчивался, а оперативно обновить документ через консульство не удалось из-за огромных очередей.
С 5 августа россиянин перестал отвечать на телефонные вызовы и не обновляет страницы в социальных сетях. Его текущее местонахождение остается неизвестным.
Близкие предполагают, что Дмитрия могли задержать местные правоохранители из-за просроченных документов. Однако официального подтверждения этой версии на текущий момент нет.
В начале июля в Таиланде уже пропадал россиянин, у которого возникли проблемы с документами. Шахтёр из Кузбасса остался в Паттайе после отпуска, а позднее сообщил семье, что лишился денег и документов. В последний раз близкие связывались с ним 2 июля, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.
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