Диджей из России пропал накануне дня рождения в Таиланде

В Таиланде загадочно исчез 37-летний российский музыкант Дмитрий, известный в профессиональной среде как DJ FЫRРИN. Мужчина перестал выходить на связь 5 августа, всего за сутки до собственного дня рождения, пишет SHOT.

Последние четыре года артист проживал в Паттайе, где регулярно выступал в местных развлекательных заведениях. По словам родственников, он всегда поддерживал с ними контакт, поэтому внезапное молчание вызвало у семьи серьёзные опасения.

Незадолго до исчезновения диджей делился информацией о сложностях с бумагами. Срок действия загранпаспорта заканчивался, а оперативно обновить документ через консульство не удалось из-за огромных очередей.

С 5 августа россиянин перестал отвечать на телефонные вызовы и не обновляет страницы в социальных сетях. Его текущее местонахождение остается неизвестным.

Близкие предполагают, что Дмитрия могли задержать местные правоохранители из-за просроченных документов. Однако официального подтверждения этой версии на текущий момент нет.

В начале июля в Таиланде уже пропадал россиянин, у которого возникли проблемы с документами. Шахтёр из Кузбасса остался в Паттайе после отпуска, а позднее сообщил семье, что лишился денег и документов. В последний раз близкие связывались с ним 2 июля, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.