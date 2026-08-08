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8 августа, 14:38

ВС России поразили сухогрузы с военной техникой в порту Николаев и в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух сухогрузов с военным имуществом и склада с оружием. Удары были нанесены в порту Николаева и в акватории Чёрного моря с применением беспилотников и высокоточных ракет.

Согласно оперативным данным, в течение суток силами авиации и ударных БПЛА были нанесены точечные удары. В портовой зоне Николаева уничтожены сухогруз с военной техникой и складские помещения с армейским имуществом. Также в акватории Чёрного моря поражено судно аналогичного типа, задействованное в логистике военных грузов для нужд ВСУ.

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Кроме того, в Одессе были поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.

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Наталья Демьянова
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