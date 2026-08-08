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8 августа, 15:02

Запертая в квартире россиянка пыталась сбежать через балкон и упала с пятого этажа

В Туле женщина погибла, пытаясь сбежать из квартиры через балкон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dennis Gross

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dennis Gross

В Туле женщина погибла, упав из окна квартиры на пятом этаже. Трагедия произошла в тот момент, когда она находилась в квартире вместе со знакомым мужчиной.

По версии следствия, мужчина не выпускал женщину из жилья. Причины такого поведения устанавливаются. В какой-то момент женщина оказалась у окна и сорвалась вниз. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Его арестовали. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Трёхлетний мальчик выпал из окна в Москве, пока бабушка отвлеклась
Трёхлетний мальчик выпал из окна в Москве, пока бабушка отвлеклась

Ранее в Подмосковье, в городе Раменском, разыгралась трагедия: из окна седьмого этажа случайно выпал трёхлетний ребёнок. Его мать попыталась поймать малыша, но не удержалась и также рухнула вниз — в результате оба погибли. Происшествие произошло на глазах у троих других детей.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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