Запертая в квартире россиянка пыталась сбежать через балкон и упала с пятого этажа

В Туле женщина погибла, упав из окна квартиры на пятом этаже. Трагедия произошла в тот момент, когда она находилась в квартире вместе со знакомым мужчиной.

По версии следствия, мужчина не выпускал женщину из жилья. Причины такого поведения устанавливаются. В какой-то момент женщина оказалась у окна и сорвалась вниз. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Его арестовали. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье, в городе Раменском, разыгралась трагедия: из окна седьмого этажа случайно выпал трёхлетний ребёнок. Его мать попыталась поймать малыша, но не удержалась и также рухнула вниз — в результате оба погибли. Происшествие произошло на глазах у троих других детей.