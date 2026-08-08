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8 августа, 15:15

Bloomberg: Украине и Западу придётся принять условия России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Перебои с поставками ракет для систем противовоздушной обороны способны подтолкнуть Киев к тому, чтобы согласиться на российские условия завершения конфликта. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он обратил внимание, что противостояние США и Ирана обернулось для Украины дефицитом ракет к американским комплексам Patriot. Задержки с военной помощью не позволяют украинским войскам держать оборону на нужном уровне. Париж и Рим ведут переговоры о передаче Киеву своих зенитных систем SAMP/T, однако и здесь запасы почти исчерпаны, отмечает журналист.

По оценке Чемпиона, у западных стран остаётся всего три варианта действий. Первый — срочно раздобыть необходимое Украине оружие, но такой сценарий он считает маловероятным. Второй — принять требования Москвы и вывести украинские силы из Донбасса. Третий — тянуть боевые действия как минимум до 2027 года, что, по его словам, чревато для Украины тяжёлым положением уже этой зимой.

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До этого Владимир Зеленский рассказал о некой договорённости с Вашингтоном о ежемесячной передаче ракет для американских систем ПВО. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Сербию. При этом он признал, что даже таких поставок Киеву не хватает. Его слова прозвучали на фоне проблем украинской ПВО, которая не смогла перехватить баллистические ракеты во время недавних ударов.

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Вероника Бакумченко
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