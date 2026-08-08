«Давайте начнём»: Экс-директор ЦРУ призвал Трампа к прямому диалогу с Москвой

США следует начать с Россией отдельный диалог о будущей архитектуре европейской безопасности, чтобы создать условия для продвижения переговоров по Украине. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его оценке, именно готовность Вашингтона обсуждать с Москвой более широкие вопросы безопасности может дать российской стороне стимул к взаимодействию с Западом.

«Соединённые Штаты должны сказать России: «Это вопрос, требующий совместного обсуждения, давайте начнём», — заявил Биб.

Эксперт считает, что такой разговор способен открыть новые направления для дипломатии по украинскому конфликту.

При этом Биб призвал Вашингтон рассматривать ситуацию шире непосредственно боевых действий на Украине. По его словам, Москва воспринимает нынешнее противостояние как часть более масштабного геополитического конфликта с Западом.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию по рабочим каналам. 23 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил диалог между сторонами, упомянув в том числе переговоры главы МИД Сергея Лаврова с американским госсекретарём Марко Рубио. При этом в Кремле призвали не делать выводов о резком ускорении мирного процесса.