Пашинян провёл телефонный разговор с Трампом

Пресс-служба правительства Армении проинформировала о телефонном разговоре премьер-министра Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. Стороны сошлись во мнении, что вашингтонский саммит стал ключевым фактором в достижении мира между Арменией и Азербайджаном.

Премьер-министр Армении выразил признательность американскому лидеру за проведение встречи в Белом доме 8 августа 2025 года и личное участие в подписании мирной декларации. Также политики обсудили планы по запуску инфраструктурного проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Ранее Пашинян объявил, что Армения намерена привлечь Соединённые Штаты для составления новой геологической карты своих недр. Соответствующее соглашение между странами уже подписано. Премьер пояснил, что документ направлен на развитие потенциала армянских геологических служб. Исследовать недра планируется современными методами, включая космические технологии, а не только традиционное бурение.