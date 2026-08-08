Сон в прямом эфире: Американская телеведущая отключилась на глазах у миллионов зрителей

Американская телеведущая Доминик Диллон уснула прямо во время утреннего эфира FOX13 в Мемфисе. Несколько секунд её сна попали в трансляцию, а видео быстро разлетелось по соцсетям, пишет Today.

Ведущая FOX13 уснула в прямом эфире после бессонной ночи с детьми. Видео © X/ NEWSMAX

На кадрах Диллон сидит с закрытыми глазами, подперев голову руками, пока метеоролог с другого конца студии пытается до неё докричаться. Ведущая пришла в себя уже после того, как режиссёр переключил картинку.

«Я открыла глаза, кадр уже переключили, и я не могла поверить, что это случилось со мной. Я была в ужасе, щипала себя под столом, думала, что это какой-то ночной кошмар», — рассказала Диллон.

Причиной оказалась практически бессонная ночь. Муж телеведущей работал две смены на железной дороге, поэтому она одна укладывала двухлетнюю и восьмимесячную дочерей. У младшей резались зубы, и успокоить ребёнка удалось только около 23:00.

Отдохнуть Диллон оставалось всего пару часов: ради утреннего эфира она обычно встаёт в 1:30, а её смена начинается уже в 4:30. При этом продюсеры сначала даже не поняли, что ведущая заснула, решив, что она просто смотрит в планшет.

Диллон недавно вернулась после четырёхмесячного декретного отпуска. По её словам, после вирусного эфира она практически не столкнулась с критикой — зрители, особенно работающие родители, массово поддержали её.

В июле другая американская журналистка прославилась благодаря выдержке в прямом эфире. Репортёр KTLA Рэйчел Менитофф продолжила рассказывать о жаре в Калифорнии, даже когда по её одежде и волосам ползал таракан. Зрители оценили невозмутимость журналистки, а запись быстро разошлась по соцсетям.