«Это две маленькие страны»: Телеведущая опозорилась в прямом эфире после скандального вылета США с ЧМ

Американская журналистка Ана Каспарян совершила географическое открытие, которое взорвало соцсети. В прямом эфире шоу The Young Turks (TYT) она заявила, что в 1/16 финала чемпионата мира сборная США играла против двух стран одновременно — Боснии и Герцеговины. Пользователи уже окрестили этот момент «ляпом года» и начали жалеть «Боснию с Герцеговиной», которым противостояли сразу 50 отдельных штатов.

Американская телеведущая назвала Боснию и Герцеговину двумя странами. Видео © X / ElBuni

«Балогун получил красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это, очевидно, две маленькие страны, два небольших государства. Сборной США пришлось бороться с этими двумя государствами», — заявила Каспарян во время обсуждения скандального эпизода с удалением нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Пользователи соцсетей были в шоке. Особенно пикантно ситуация выглядит на фоне того, что Каспарян — ведущая политического шоу с почти миллионом подписчиков в соцсетях и магистерской степенью в области политологии.

Болельщики из бывшей Югославии отреагировали мгновенно. В регионе начали шутить, что теперь на карте появилось «два новых государства» и что «Босния и Герцеговина» всё-таки решила развестись, но пока только в голове американской ведущей. Кто-то заметил, что одна страна уже не в силах справиться со сборной США, поэтому пришлось вызывать «подкрепление» из второго «государства».