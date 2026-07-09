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9 июля, 16:27

Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай за оскорбление сенатора

Обложка © ТАСС / SARAH YENESEL

Обложка © ТАСС / SARAH YENESEL

Скандал, который начался с расистских оскорблений, грозит перерасти в международную судебную тяжбу. Адвокат парагвайского сенатора Селесты Амарильи пригрозил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе уголовным делом и экстрадицией в Парагвай. Всё из-за того, что футболист назвал политика «презренной женщиной». Теперь звезде «Реала» предлагают извиниться — или готовиться к суду на другом конце света.

Всё началось после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026. Франция обыграла Парагвай со счётом 1:0, и единственный гол забил именно Мбаппе.

Сразу после игры сенатор Селеста Амарилья позволила себе расистские высказывания в адрес французского форварда. Она назвала его «колонизированным камерунцем, который притворяется французом», а также «злопамятным нуворишем» и «уродливым». По её словам, Мбаппе «даже писать не научился».

Мбаппе ответил жестко, но без расизма. Он назвал сенатора «презренной женщиной, недостойной своей должности» и обвинил в распространении ненависти.

Амарилья впоследствии извинилась за свои слова, но потребовала от Мбаппе аналогичных извинений и пригрозила судебным иском. Её адвокат заявил, что намерен подать на футболиста в суд за клевету и оскорбление.

«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — цитирует адвоката RMC Sport.

При этом французское законодательство не допускает выдачи граждан Франции по запросу других стран. Экстрадиция возможна лишь по делам, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее двух лет.

Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру с требованием начать расследование в отношении Амарильи. Высказывания сенатора осудили президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Парагвая Сантьяго Пенья и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после поражения от Франции на ЧМ
В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после поражения от Франции на ЧМ

Ранее сообщалось, что парагвайский сенатор Селеста Амарилья оказалась в центре скандала после высказываний в адрес Мбаппе. Политик допустила оскорбительные комментарии о французском футболисте, после чего попыталась объяснить свои слова. На пресс-конференции Амарилья заявила, что выросла в обществе, где подобные высказывания считались нормой.

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Наталья Демьянова
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