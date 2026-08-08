Рак сожрал Байдена: Метастазы в костях и адские боли — сын рассказал всю правду

Джо Байдену стало хуже: рак простаты, диагностированный в мае 2025 года, дал метастазы в кости. Его сын Хантер рассказал Би-Би-Си, что бывший президент США испытывает сильные боли. Несмотря на тяжёлое состояние, семья Байдена продолжает поддерживать его, называя Джо «центром их мира».

«Я бы хотел, чтобы он больше жаловался, потому что это плохо — рак распространился… метастазировал в кости и дальше. Это очень больно», — рассказал сын экс-президента.

Жизнь 83-летнего экс-президента кардинально изменилась после ухода с поста: в мае 2025 года, едва сложив полномочия, он столкнулся с тяжёлым испытанием — агрессивным раком простаты. Болезнь заставила политика уйти в тень, практически исключив его из общественной жизни».

Ранее сообщалось, что лечение от тяжёлого недуга сильно подкосило Джо Байдена. Супруга бывшего президента Джилл Байден проинформировала представителей СМИ о прогрессировании онкологического заболевания у Джо Байдена: метастазы распространились на костную ткань. По прогнозам, болезнь примет хронический характер до конца жизни экс-президента.