44 вида спорта и 362 комплекта медалей: Спартакиада народов России стартовала в Екатеринбурге

Спартакиада народов России 2026 года по летним видам спорта официально стартовала в Екатеринбурге. В субботу там прошла церемония открытия турнира, который объединит сильнейших спортсменов страны и площадки сразу семи российских регионов.

В программу Игр вошли 44 вида спорта, участники разыграют 362 комплекта наград. Соревнования примут Свердловская, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области, а также Башкирия и Татарстан. Основной площадкой турнира станет Свердловская область.

Почётными гостями открытия стали известные российские спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр. На церемонию приехали Лидия Иванова, Егор Мехонцев, Александр Попов, Ирина Привалова, Давид Белявский, Наталья Ищенко и паралимпиец Артём Арефьев. Организаторы ранее обещали сделать открытие не формальной частью соревнований, а полноценным шоу для атлетов и зрителей.

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

«Это будет яркий праздник спорта и единства, вдохновленный чемпионскими традициями и сиянием драгоценных камней», — отмечали в оргкомитете.

Одним из центральных эпизодов стал парад российских регионов, спортсмены которых выступят на Спартакиаде. На арене также прозвучали клятвы атлетов и судей, гимн России, после чего был вынесен государственный флаг. К участникам и гостям обратился министр спорта Михаил Дегтярёв. Среди представителей принимающей стороны был губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Художественную часть посвятили семи регионам, принимающим Игры. Каждый из них подготовил собственную постановку, в которой постарался передать местные традиции, характер и культурные особенности. Общей темой вечера стала идея единства — церемония завершилась словами «Мы сильны, когда мы вместе».

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Нынешняя Спартакиада проводится во второй раз и входит в подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Первый такой турнир состоялся в 2022-м перед Играми в Париже: тогда соревнования прошли в 12 регионах, программа включала 39 олимпийских дисциплин, а число участников превысило 11 тысяч человек.

В 2026 году турнир получил название «Спартакиада народов России» в рамках Года единства народов России. Организаторами выступают Минспорт РФ, Федеральная дирекция спортивных мероприятий и региональные органы исполнительной власти. Соревнования продлятся до середины октября.

Кстати, открытие пришлось на День физкультурника. По случаю праздника президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму спортсменам, тренерам, педагогам и другим работникам сферы физической культуры. Отдельно он упомянул старт Спартакиады народов России и выразил уверенность, что турнир сможет привлечь молодёжь к спорту, объединить болельщиков из разных частей страны и дополнить программу Года единства народов России.