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8 августа, 16:40

44 вида спорта и 362 комплекта медалей: Спартакиада народов России стартовала в Екатеринбурге

Церемония открытия Спартакиады народов России прошла в Екатеринбурге

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Спартакиада народов России 2026 года по летним видам спорта официально стартовала в Екатеринбурге. В субботу там прошла церемония открытия турнира, который объединит сильнейших спортсменов страны и площадки сразу семи российских регионов.

В программу Игр вошли 44 вида спорта, участники разыграют 362 комплекта наград. Соревнования примут Свердловская, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области, а также Башкирия и Татарстан. Основной площадкой турнира станет Свердловская область.

Почётными гостями открытия стали известные российские спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр. На церемонию приехали Лидия Иванова, Егор Мехонцев, Александр Попов, Ирина Привалова, Давид Белявский, Наталья Ищенко и паралимпиец Артём Арефьев. Организаторы ранее обещали сделать открытие не формальной частью соревнований, а полноценным шоу для атлетов и зрителей.

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

«Это будет яркий праздник спорта и единства, вдохновленный чемпионскими традициями и сиянием драгоценных камней», — отмечали в оргкомитете.

Одним из центральных эпизодов стал парад российских регионов, спортсмены которых выступят на Спартакиаде. На арене также прозвучали клятвы атлетов и судей, гимн России, после чего был вынесен государственный флаг. К участникам и гостям обратился министр спорта Михаил Дегтярёв. Среди представителей принимающей стороны был губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Художественную часть посвятили семи регионам, принимающим Игры. Каждый из них подготовил собственную постановку, в которой постарался передать местные традиции, характер и культурные особенности. Общей темой вечера стала идея единства — церемония завершилась словами «Мы сильны, когда мы вместе».

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Фото © Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

Нынешняя Спартакиада проводится во второй раз и входит в подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Первый такой турнир состоялся в 2022-м перед Играми в Париже: тогда соревнования прошли в 12 регионах, программа включала 39 олимпийских дисциплин, а число участников превысило 11 тысяч человек.

В 2026 году турнир получил название «Спартакиада народов России» в рамках Года единства народов России. Организаторами выступают Минспорт РФ, Федеральная дирекция спортивных мероприятий и региональные органы исполнительной власти. Соревнования продлятся до середины октября.

Москвичка Исакова стала первой победительницей Спартакиады народов России
Москвичка Исакова стала первой победительницей Спартакиады народов России

Кстати, открытие пришлось на День физкультурника. По случаю праздника президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму спортсменам, тренерам, педагогам и другим работникам сферы физической культуры. Отдельно он упомянул старт Спартакиады народов России и выразил уверенность, что турнир сможет привлечь молодёжь к спорту, объединить болельщиков из разных частей страны и дополнить программу Года единства народов России.

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Николь Вербер
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