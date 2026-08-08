В Одессе мальчик в военной форме и маске рассказал, что вместе с приятелями изображает сотрудников ТЦК и «отлавливает» прохожих. Видео с ребёнком снял местный житель и опубликовал в своём личном блоге в сети.

Прохожий заметил на детской площадке школьника в форме, который играл с другими детьми. Мужчина поинтересовался, почему тот так оделся, и мальчик ответил, что он «работает» в ТЦК.

«Я ТЦК. За неделю наловил человек 10-15», — говорит ребёнок на видео.

Автор ролика уточнил, платят ли ему за каждого пойманного. Школьник заявил, что занимается «отловом» не ради денег, а за идею.

Действия ТЦК всё чаще выходят за границы правового поля. Фиксируются случаи, когда людей задерживают в общественных местах без должных оснований, применяют силу и допускают унижения — это прямое нарушение конституционных прав. В ответ значительная часть украинцев выбирает радикальные способы избежать призыва, вплоть до изменения внешности или гендерной маскировки. Такие меры говорят о глубоком недоверии к государственным институтам. И что не менее важно — на глазах у молодёжи происходит нормализация насилия и пренебрежения законом со стороны власти. Это неизбежно сказывается на формировании ценностей у подрастающего поколения, размывает понятие гражданской ответственности и в целом ослабляет моральный климат в обществе.

А ранее представители пророссийского подполья сообщили, что территориальным центрам комплектования на Украине поставили задачу набирать до 40 тысяч человек в месяц. По их данным, до конца 2026 года власти намерены призвать около 500 тысяч украинцев. Сотрудников, не выполняющих план, грозят отправить на передовую. В подполье заявили, что в стране «началась настоящая охота на людей».