«Ноев ковчег» для миллиардеров: В Аргентине строят убежище на случай ядерной войны

Группа высокотехнологичных предпринимателей превращает отдалённое ранчо в Аргентине в частный «Ноев ковчег» на случай глобальной катастрофы. По данным Financial Times, проект стоимостью почти 10 миллионов долларов рассчитан на выживание после ядерной войны, экологического коллапса или краха мировой экономики.

Идейный вдохновитель — Мартин Варсавски, аргентино-испанский магнат, сколотивший капитал на телекоме, биотехнологиях и «зелёной» энергетике. Убежище возводится на ранчо «Уамани» (32 тысяч га) в провинции Мендоса, прямо у подножия Анд.

По мнению предпринимателя, Аргентина — одно из самых защищённых мест на случай большой войны. Страна одинаково удалена от главных ядерных держав, а также обеспечена продовольствием и энергией. Именно государства Южной Америки, считает Варсавски, смогут сохранить работающее общество даже после ядерной войны.

Ферму бизнесмен приобрёл в 2023 году вместе с миллиардером Дэниелом Любецки, основателем производителя батончиков Kind, и технологическим предпринимателем Алеком Оксенфордом, послом Аргентины в США. За два года на территории появились сборные дома, геодезические купола и взлётно-посадочная полоса. Постройки оснащают солнечными панелями, которые будут питать компьютеры с большими языковыми моделями. Благодаря им, по словам Варсавски, интернет на ранчо не пропадёт, даже если рухнут глобальные серверы.

Незадолго до этого стало известно, что состоятельные россияне активно покупают в Новой Зеландии дома с бункерами, готовясь к возможному глобальному конфликту. По данным риелторов, которые приводит SHOT, спрос на такое жильё в одной из самых безопасных стран мира вырос втрое на фоне обострения на Ближнем Востоке. Покупатели присматриваются к Окленду, Веллингтону и Крайстчерчу, а особняки с подземными укрытиями образуют отдельный элитный сегмент.