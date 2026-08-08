WSJ раскрыла правду о находках, меняющих представление об истории Китая

Археологи уже десятилетиями пытаются понять, куда исчезла развитая цивилизация Саньсиндуй, существовавшая на юго-западе современного Китая около трёх тысяч лет назад. Её необычные находки заставляют учёных пересматривать привычные представления о происхождении китайской цивилизации, пишет The Wall Street Journal.

Масштабные открытия начались в 1986 году, когда рабочие кирпичного завода в провинции Сычуань во время добычи глины наткнулись на изделия из нефрита. Позднее археологи нашли золотые маски, огромные бронзовые человеческие фигуры, фантастических животных, сотни слоновьих бивней и сложные «священные деревья» высотой около 3,6 метра.

При этом культура Саньсиндуй оставила после себя почти детективную загадку. Несмотря на развитую обработку бронзы, золота и нефрита, а также производство шёлка, исследователи пока не обнаружили ни письменных источников, ни человеческих останков, которые могли бы подробно рассказать о населении этого центра.

Не меньше вопросов вызывает судьба самих сокровищ. Многие ценные предметы были намеренно разбиты, некоторые сильно обожжены, а затем захоронены в специальных ямах. В последние годы учёные обнаружили ещё шесть таких комплексов. Китайские археологи ранее сообщали, что только на первом этапе новых раскопок оттуда извлекли более 500 предметов, включая фрагменты золотых и бронзовых масок, нефрит и слоновую кость.

Главная интрига заключается в том, насколько Саньсиндуй отличается от культур, сформировавшихся в бассейне Хуанхэ, который долго считался основным центром зарождения китайской цивилизации. Находки в Сычуани показывают существование ещё одного сложного и технологически развитого общества со своим искусством и религиозными традициями. Это усиливает версию о том, что древний Китай мог складываться сразу из нескольких самостоятельных культурных центров.

Раскопки продолжаются, причём исследована пока лишь часть огромного комплекса. В 2026 году учёные также сообщили об обнаружении в Саньсиндуе крупнейшего для китайского бронзового века предмета из метеоритного железа, что добавило ещё один вопрос к уровню технологий древнего общества.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной археологической находке в Китае. В захоронении правителя царства Цзэн исследователи обнаружили бронзовые колокола, которые, по их версии, древние люди намеренно «убили», разрушив их перед погребением. Учёные считают, что таким образом музыкальные инструменты лишали прежней ритуальной функции.