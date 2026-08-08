Ничья с «Акроном» не позволила «Локомотиву» прервать безвыигрышную серию

Московский «Локомотив» продолжает буксовать. В домашнем матче третьего тура РПЛ железнодорожники не смогли одолеть тольяттинский «Акрон» — 0:0. И это при том, что гости приехали в Москву с тремя поражениями в стартовых матчах сезона.

Для «Локомотива» это уже четвёртый матч подряд без победы во всех турнирах. Ранее команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), проиграла «Динамо» Махачкала (1:2) и уступила ЦСКА по пенальти в Кубке России. В РПЛ у «Локо» теперь два очка и 10-е место.

«Акрон» же наконец-то размочил счёт в графе «очки». До этого тольяттинцы проиграли «Зениту» (0:5), «Рубину» (1:2) и «Ростову» (0:4) в Кубке. Первое очко в сезоне взято.

В следующем туре «Локомотив» поедет в Оренбург, а «Акрон» встретится с московской «Родиной».

Ранее сообщалось, что «Балтика» увезла три очка из Самары, обыграв «Крылья Советов» со счётом 2:0. Калининградцы обеспечили себе преимущество уже на старте встречи благодаря голу Элдара Чивича (3-я минута), а в концовке матча Брайан Хиль закрепил успех, установив окончательный счёт на 81-й минуте.