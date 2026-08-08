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Регион
8 августа, 17:52

«Свои же обворовывают»: Резервисты бундесвера воруют оружие у сослуживцев, чтобы тренироваться

Резервисты ФРГ «заимствуют» оружие у действующих военных из-за нехватки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Немецким резервистам не хватает собственного оружия, транспорта и другого снаряжения даже для проведения учений. Об этом заявил президент Союза резервистов Германии и депутат бундестага от ХДС Бастиан Эрнст в интервью Handelsblatt.

По его словам, необходимое имущество приходится брать у регулярных подразделений бундесвера. Сам политик описал ситуацию предельно жёстко.

«В настоящее время резервистам приходится воровать винтовки, транспорт и другое снаряжение, чтобы вообще иметь возможность проводить военные учения», — заявил Эрнст.

При этом Германия планирует заметно усиливать резерв. Новая стратегия Минобороны предусматривает его расширение и более активную подготовку военнослужащих.

Сам Эрнст ранее предлагал поднять предельный возраст резервистов до 70 лет. Сейчас Берлин одновременно пытается увеличить численность вооружённых сил и создать более крупный подготовленный резерв.

Писториус: Бундесвер не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО
Писториус: Бундесвер не будет сбивать БПЛА в Литве из-за сбоев в поставках ПВО

Проблемы бундесвера касаются не только снаряжения. В июне выяснилось, что Германии не хватает добровольцев для комплектования бригады, которую планируют разместить в Литве. Министр обороны Борис Писториус после этого не исключил обязательного направления военнослужащих.

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Полина Никифорова
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