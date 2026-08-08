Климат добивает: Украину ждёт обмеление рек и водный голод

На юге и востоке Украины усиливается риск нехватки воды из-за изменения климата. Об этом украинскому изданию «Телеграф» рассказал метеоролог Виталий Шпиг.

Наиболее уязвимыми он назвал Одесскую, Николаевскую, а также подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей. При дальнейшем росте температур, по словам специалиста, ситуация там может приблизиться к критической.

Одной из причин Шпиг назвал быстрое потепление. Продолжительные периоды экстремальной жары усиливают испарение влаги из почвы, способствуют обмелению озёр и снижению уровня воды в водохранилищах. Дополнительную проблему создаёт изменение режима осадков. Дожди выпадают иначе, чем раньше, поэтому даже прежний годовой объём не всегда позволяет равномерно восполнять водные запасы.

Последствия уже заметны на малых водоёмах: пересыхают ручьи и исчезают небольшие реки, причём подобные процессы наблюдаются не только на юге страны.

Именно малые реки питают крупные водные артерии. По оценке Шпига, их массовое высыхание и заиливание в перспективе может сократить общий водный сток на Украине на 25% и более. Сильнее всего возможный дефицит ударит по сельскому хозяйству и водоснабжению населения, предупредил метеоролог.

Проблемы вокруг водных ресурсов региона уже выходят за пределы непосредственно Украины. В июле мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что Молдавия якобы передала Киеву полномочия по управлению водами Днестра на севере страны. Река имеет большое значение для водоснабжения сразу нескольких территорий.