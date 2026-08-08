Узбекские экстремисты получили 8,5 лет за планы нападения на силовиков в РФ

В Узбекистане вынесен приговор четырем фигурантам дела о подготовке нападений на правоохранителей в Махачкале. Как сообщает Служба госбезопасности страны, осужденные признаны виновными в терроризме и экстремизме и приговорены к 8,5 годам заключения. По данным ведомства, преступные планы группировки были раскрыты в сентябре 2025 года.

«Все четыре человека признаны виновными в совершении преступлений по статьям 155-2, 244-1 и 244-2 УК и приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации правоохранительных органов, преступная группа возникла в 2023 году. Изначально один из фигурантов уехал на заработки в Махачкалу, где к нему примкнули двое сообщников. В планах участников был выезд в Сирию, но из-за внутренних разногласий в Москве группа распалась. Несмотря на то, что один из членов банды был осуждён на семь лет за убийство в Казани, остальные продолжили заниматься террористической пропагандой. Пресечь деятельность экстремистов удалось благодаря совместной операции спецслужб России и Узбекистана.

Ранее в Карачаево-Черкесии задержали более 60 человек, которые входили в подпольную ячейку запрещённой в России международной экстремистской организации. Они отрицали светские законы и намеревались насильно изменить конституционный строй страны.