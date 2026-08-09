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8 августа, 21:42

В Петербурге женщине предъявили долг в 40,9 млн рублей за неоплаченную парковку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domenichini Giuliano

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Domenichini Giuliano

Жительнице Санкт-Петербурга начислили долг в 40,9 млн рублей после штрафа за неоплаченную парковку. Её счета арестовали, сообщает 78.ru.

История началась около полутора лет назад. Петербурженка Марина не смогла оплатить парковку в центре города из-за сбоя приложения. Через несколько месяцев ей назначили штраф, который она оплатила после обращения судебных приставов.

В декабре 2025 года Комитет по транспорту обратился в суд из-за первоначальной просрочки платежа. Женщина собиралась оспорить новое взыскание, однако не сделала этого.

Позднее на «Госуслугах» и в СМС появилась информация о задолженности в 40,9 млн рублей. После этого счета женщины в нескольких банках арестовали.

«Звоню, все смеются, и судебный пристав говорит, что быть такого не может. Она видит, что где-то ошибка», — говорит Марина.

Часть банков позднее сняла ограничения со счетов. При этом информация о многомиллионном долге осталась на «Госуслугах». Журналисты обратились в Городской центр управления парковками, где пообещали выяснить причину появления такой суммы.

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Ранее дочь певца Валерия Меладзе Арина за три года получила около 100 автомобильных штрафов на общую сумму 82 750 рублей. Чаще всего нарушения касались превышения скорости и неоплаченной парковки. Один парковочный штраф в размере 5 тыс. рублей, который девушка не оплатила в 2025 году, дошёл до суда. После этого сумма взыскания увеличилась до 10 тыс. рублей. Арина ездит на Mercedes-Benz GLA, который также шесть раз попадал в небольшие ДТП.

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Антон Голыбин
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