В Петербурге женщине предъявили долг в 40,9 млн рублей за неоплаченную парковку

Жительнице Санкт-Петербурга начислили долг в 40,9 млн рублей после штрафа за неоплаченную парковку. Её счета арестовали, сообщает 78.ru.

История началась около полутора лет назад. Петербурженка Марина не смогла оплатить парковку в центре города из-за сбоя приложения. Через несколько месяцев ей назначили штраф, который она оплатила после обращения судебных приставов.

В декабре 2025 года Комитет по транспорту обратился в суд из-за первоначальной просрочки платежа. Женщина собиралась оспорить новое взыскание, однако не сделала этого.

Позднее на «Госуслугах» и в СМС появилась информация о задолженности в 40,9 млн рублей. После этого счета женщины в нескольких банках арестовали.

«Звоню, все смеются, и судебный пристав говорит, что быть такого не может. Она видит, что где-то ошибка», — говорит Марина.

Часть банков позднее сняла ограничения со счетов. При этом информация о многомиллионном долге осталась на «Госуслугах». Журналисты обратились в Городской центр управления парковками, где пообещали выяснить причину появления такой суммы.

Ранее дочь певца Валерия Меладзе Арина за три года получила около 100 автомобильных штрафов на общую сумму 82 750 рублей. Чаще всего нарушения касались превышения скорости и неоплаченной парковки. Один парковочный штраф в размере 5 тыс. рублей, который девушка не оплатила в 2025 году, дошёл до суда. После этого сумма взыскания увеличилась до 10 тыс. рублей. Арина ездит на Mercedes-Benz GLA, который также шесть раз попадал в небольшие ДТП.