В российских силовых ведомствах рассказали о тревожных фактах, касающихся начальника медицинской службы 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) Елены Шеремет. По данным источника ТАСС, врач делала бойцам инъекции неизвестных психотропных препаратов.

Как утверждается, подобные уколы подавляли у солдат чувство страха и повышали боеспособность. Однако в ряде случаев такие опыты оборачивались трагедией — военнослужащие погибали. Природа препаратов и механизм их воздействия остаются неизвестными.

Отмечается, что родственники бойцов, числящихся пропавшими без вести в этом же подразделении, которое в народе прозвали «полком смерти», накопили множество претензий к начмеду. Официальной реакции со стороны Киева на эти обвинения пока не последовало.

Ранее российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Гнев рассказал о необычной ситуации во время боевых действий в районе Константиновки. По его словам, группа ВС РФ столкнулась с украинскими бойцами, которые находились в неадекватном состоянии. Во время движения военнослужащие заметили троих бойцов ВСУ. По словам Гнева, они выглядели дезориентированными и не ожидали присутствия российских военных поблизости.