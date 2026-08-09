«Весёлый молочник» Уолкер купил билет до Стамбула на случай выезда из страны

Джастас Уолкер, известный как «весёлый молочник», купил билет до Стамбула на случай возможного выезда из России. Об этом живущий в Алтайском крае мужчина сообщил в своём телеграм-канале.

Уолкер рассказал, что получил информацию о возможном выдворении его семьи из страны. После этого он приобрёл билеты на 12 августа. Мужчина рассчитывает, что ситуация связана с ошибкой или разногласиями между подразделениями миграционной службы.

«Поэтому я надеюсь, что это окажется ошибкой», — сказал Уолкер.

По данным источника РИА «Новости», Уолкер имеет российское гражданство. Его пригласили в миграционную службу для разъяснения вопросов, связанных со сроками пребывания. Жена и дети мужчины гражданами России не являются. Уолкер должен прийти в миграционную службу 10 августа. По его словам, ожидание решения вызвало у него сильный стресс.

Мужчина приехал в Россию в начале 1990-х годов в возрасте десяти лет. В 2000 году семья вернулась в США, однако позднее Уолкер снова переехал в Россию. В 2016 году он вместе с женой Ребеккой купил землю на Алтае. Известность Уолкер получил после телевизионных сюжетов о фермерском хозяйстве.

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