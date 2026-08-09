Женщина и девочка пострадали при столкновении автобуса с тягачом под Саратовом

В Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового тягача. Авария случилась в районе села Гвардейское Красноармейского района. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции.

Столкновение произошло около 14:30 по московскому времени. Грузовой автомобиль Mercedes, за рулём которого находился мужчина 1969 года рождения, и междугородний автобус под управлением водителя 1982 года рождения столкнулись на трассе.

В результате удара пострадали две пассажирки автобуса: женщина 1974 года рождения и 13-летняя девочка. Обе были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, пострадали в аварии с участием трёх автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области. По предварительным данным, ДТП произошло утром 8 августа на 533-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Столкнулись LADA Vesta, Hyundai и грузовик MAN с полуприцепом.