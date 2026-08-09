В Кизляре мужчина погиб после неудачного прыжка в мелководный пруд

В дагестанском Кизляре произошла трагедия: местный житель прыгнул в мелководный пруд и получил смертельные травмы. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, инцидент случился 8 августа на территории зоны отдыха в городе Кизляре. 25-летний мужчина, несмотря на уговоры окружающих, решился на прыжок в воду с береговой линии. В результате неудачного приземления он получил серьёзные повреждения, несовместимые с жизнью.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение Кизлярской центральной городской больницы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался от полученных травм. Как уточнили в ведомстве, молодой человек совершил прыжок вопреки предостережениям о том, что водоём мелкий. В связи с инцидентом организована процессуальная проверка.

Также ранее на окраине посёлка Ясная Поляна в Кизлярском районе Дагестана во время купания в пруду погибли двое детей — они родились в 2014 и 2016 годах. Тела мальчиков из воды достали находившиеся рядом люди, однако спасти детей уже не смогли. Погибших передали родным. Предварительно, дети оказались у воды одни, без взрослых.