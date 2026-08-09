Британский политик и журналист Джим Фергюсон выступил с резким предупреждением о возможной катастрофе, к которой могут привести действия западных стран в отношении России. Свою позицию он изложил на странице в социальной сети Х, обратив внимание на опасную эскалацию.

По его словам, удары беспилотников и ракет по российской территории, а также атаки на критически важные объекты инфраструктуры могут спровоцировать начало третьей мировой войны. Политик задался вопросом, насколько долго Москва сохранит терпение в условиях нарастающего давления.

Особую тревогу у Фергюсона вызывает возможный сценарий, при котором некоторые западные лидеры намеренно усиливают провокации против России. Он предположил, что это может делаться в расчёте на жёсткую ответную реакцию Москвы, которая послужит поводом для более активного вмешательства НАТО в конфликт.

Политик предупредил, что как только этот опасный порог будет преодолён, контролировать развитие событий станет практически невозможно. По его убеждению, нынешний конфликт на Украине рискует перерасти в прямую конфронтацию между Североатлантическим альянсом и Россией, обладающей ядерным оружием.

Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинистё усомнился в реальности сценария, при котором Россия атакует страны НАТО. Он заявил, что не верит в распространённые на Западе прогнозы о прямом столкновении Москвы с альянсом. По словам политика, западные власти регулярно используют такие предупреждения, чтобы запугивать население.