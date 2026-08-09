22 человека погибли и 37 пострадали в ДТП с автобусами в Нигере

Не менее 22 человек погибли, ещё 37 пострадали при лобовом столкновении двух автобусов на юге Нигера. Об этом сообщило Нигерское агентство печати (ANP) со ссылкой на министерство транспорта страны.

«По предварительным данным, 22 человека погибли на месте, включая 17 военных, и 37 пострадали», — сообщило агентство.

Авария произошла в департаменте Мадава. Один автобус ехал из одноимённого города. Второй перевозил преимущественно военнослужащих из города Зиндер. Автобусы столкнулись в нескольких километрах от деревни Рези, на выезде из населённого пункта Дуку Дуку. Других подробностей происшествия власти пока не привели.

Министр транспорта Нигера Абдурахман Амаду выразил соболезнования семьям погибших от имени властей страны.

Ранее шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Камышинском районе Волгоградской области. Авария произошла утром 8 августа на 533-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. На дороге столкнулись LADA Vesta, Hyundai и грузовик MAN с полуприцепом. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.