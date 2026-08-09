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9 августа, 00:59

Около 99 тысяч абонентов в Черниговской области Украины остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

В Черниговской области на севере Украины произошло отключение электроэнергии, затронувшее порядка 99 тысяч абонентов. Причиной стала авария на одном из энергетических объектов, сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Как уточняется в публикации компании в Telegram-канале, без света остались жители Черниговского и Корюковского районов. В настоящее время в регионе также объявлена воздушная тревога.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о дефиците финансирования энергетического сектора страны на сумму около 650 миллионов евро накануне предстоящего отопительного сезона.

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Ранее премьер-министр страны Сергей Корецкий заявил, что украинской энергетике не хватает около 650 млн евро перед началом отопительного сезона. Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк более 2 млрд евро. Однако собранная сумма не покрывает все потребности отрасли. Премьер также предложил привлечь помощь некоторых стран СНГ для восстановления железнодорожной инфраструктуры. По его мнению, они могут передать Украине вагоны и локомотивы.

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Виталий Приходько
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