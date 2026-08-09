Карета с лошадью врезалась в припаркованную «газель» с фотографией Фёдора Достоевского на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Лошадь врезалась в «газель» с фото Достоевского на Невском проспекте. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, лошадь занесло во время движения. После этого она задела автомобиль, который стоял возле тротуара. В результате происшествия никто не пострадал. Животное и девушка-кучер остались на месте аварии и стали ждать сотрудников Госавтоинспекции. Сведения о повреждениях кареты и автомобиля не поступали.

Тем временем не менее 22 человек погибли, ещё 37 пострадали при лобовом столкновении двух автобусов на юге Нигера. Авария произошла в департаменте Мадава. Один автобус ехал из одноимённого города. Второй перевозил преимущественно военнослужащих из города Зиндер. Автобусы столкнулись в нескольких километрах от деревни Рези, на выезде из населённого пункта Дуку Дуку.