Мать-слониха опрокинула зарядную станцию в Китае, защищая своего детёныша

В китайской провинции Юньнань, в округе Пуэр, произошёл случай с участием диких слонов. Ночью семейство забрело на станцию зарядки электромобилей. Любопытный детёныш подошёл слишком близко к стойке и запутался в кабеле. Несмотря на испуг, малышу удалось самостоятельно освободиться.

Ранее слониха Кхампхонг забрала у работника грабли и использовала их как чесалку. Случай произошёл в таиландской провинции Сурин. Работник собирал граблями траву, когда животное подошло к нему и забрало инструмент. Кхампхонг сначала почесала живот, а затем провела граблями по ушам. После этого слониха бросила инструмент на землю. Через несколько секунд она снова подняла грабли и вернула их работнику.