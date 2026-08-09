Мать-слониха опрокинула зарядную станцию в Китае, защищая своего детёныша
Обложка © Х / 吴思思
В китайской провинции Юньнань, в округе Пуэр, произошёл случай с участием диких слонов. Ночью семейство забрело на станцию зарядки электромобилей. Любопытный детёныш подошёл слишком близко к стойке и запутался в кабеле. Несмотря на испуг, малышу удалось самостоятельно освободиться.
Мать-слониха опрокинула зарядную станцию в Китае, защищая своего детёныша. Видео © Х / 吴思思
Мать-слониха тут же решила наказать источник угрозы. Мощным ударом хобота взрослая самка опрокинула зарядное устройство и, убедившись, что опасность миновала, вместе со своим семейством неспешно продолжила путь в ночи.
Ранее слониха Кхампхонг забрала у работника грабли и использовала их как чесалку. Случай произошёл в таиландской провинции Сурин. Работник собирал граблями траву, когда животное подошло к нему и забрало инструмент. Кхампхонг сначала почесала живот, а затем провела граблями по ушам. После этого слониха бросила инструмент на землю. Через несколько секунд она снова подняла грабли и вернула их работнику.
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