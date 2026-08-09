Более 14 тысяч украинцев въехали в РФ в 2026 году
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В Россию за первое полугодие 2026 года въехали 14 473 гражданина Украины. Большинство из них совершили частные визиты, следует из статистики, которая оказалась в распоряжении РИА «Новости».
Почти 14 тыс. человек указали частную поездку как цель въезда. Ещё 429 граждан Украины приехали с деловыми целями.
По работе Россию посетили 70 человек. Для учёбы приехали 62 гражданина Украины, ещё 48 пересекли границу как туристы.
Основная часть въехавших воспользовалась самолётом — 14 301 человек. На автомобилях границу пересекли 136 граждан Украины, пешком — 36.
Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. По её словам, российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. Она приводила в пример пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома, и отмечала, что само наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Лантратова также рассказывала о гражданах Украины, которые находились в России и хотели вернуться домой: российская сторона организовала их передачу.
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