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9 августа, 01:44

Более 14 тысяч украинцев въехали в РФ в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

В Россию за первое полугодие 2026 года въехали 14 473 гражданина Украины. Большинство из них совершили частные визиты, следует из статистики, которая оказалась в распоряжении РИА «Новости».

Почти 14 тыс. человек указали частную поездку как цель въезда. Ещё 429 граждан Украины приехали с деловыми целями.

По работе Россию посетили 70 человек. Для учёбы приехали 62 гражданина Украины, ещё 48 пересекли границу как туристы.

Основная часть въехавших воспользовалась самолётом — 14 301 человек. На автомобилях границу пересекли 136 граждан Украины, пешком — 36.

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Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. По её словам, российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. Она приводила в пример пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома, и отмечала, что само наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Лантратова также рассказывала о гражданах Украины, которые находились в России и хотели вернуться домой: российская сторона организовала их передачу.

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Антон Голыбин
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