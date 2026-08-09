Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. По её словам, российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. Она приводила в пример пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома, и отмечала, что само наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником. Лантратова также рассказывала о гражданах Украины, которые находились в России и хотели вернуться домой: российская сторона организовала их передачу.