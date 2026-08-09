Туристы из России жалуются на загрязнение пляжей и воды в Аланье

Всё больше российских отдыхающих обращают внимание на экологические проблемы на побережье турецкой Аланьи. По словам турагента Аслана Мустафы Кылдонера, в курортной зоне отмечен высокий уровень загрязнения микропластиком.

«Значительная часть пластиковых отходов поступает в регион с морскими течениями. Недавно регион посетили эксперты, они связали загрязнение с импортом пластиковых отходов, нагрузкой от предприятий по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин, а также с необычно сильными осадками, которые способствовали переносу загрязняющих веществ в море», — приводит слова представителя туристического сектора Аланьи РИА «Новости».

Он добавил, что уже получает жалобы от российских туристов, которые всё чаще обращают на это внимание. Турагент также подчеркнул, что проблема загрязнения угрожает не только Аланье, но и всему Средиземноморскому побережью, что в перспективе может снизить интерес туристов ко всему региону.

Ранее неразорвавшийся артиллерийский снаряд был найден отдыхающими на муниципальном пляже в посёлке Кепез, который находится в провинции Чанаккале в Турции. Предположительно, данный боеприпас остался со времён Дарданелльских сражений. Прибывшие на место правоохранители незамедлительно оцепили зону пляжа, на которой находился опасный предмет, и осуществили все требуемые меры предосторожности.