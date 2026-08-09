Турция в 3,8 раза увеличила поставки яблок в Россию

Турция в июне увеличила экспорт яблок в Россию в 3,8 раза по сравнению с маем — до 2,2 млн долларов. Показатель достиг максимума с июля 2025 года, следует из данных турецкой службы статистики, которые изучило РИА «Новости».

В годовом выражении поставки выросли на 8%. При этом результаты всего первого полугодия показали другую динамику. С января по июнь Турция сократила экспорт яблок в Россию на 27% — до 3,3 млн долларов.

За июнь Турция продала яблок за рубеж на 23,7 млн долларов. Крупнейшим покупателем стал Ирак с объёмом 17,5 млн долларов. Россия заняла второе место.

Индия закупила турецких яблок на 1,33 млн долларов, Ливан — на 1,26 млн. Поставки в Сирию достигли 546 тыс. долларов.

Турция также отправляла в Россию груши. В июне объём поставок немного превысил 30 тыс. долларов против 74 тыс. в мае и 35 тыс. долларов годом ранее. За первое полугодие экспорт турецких груш в Россию составил 1,1 млн долларов.

Россия в мае 2026 года увеличила закупки яблок из Грузии более чем в пять раз в годовом выражении. Стоимость поставок достигла 1,9 млн долларов против 346,1 тыс. долларов годом ранее. Грузия также отправляла яблоки в Турцию, Армению и Ирак, однако стоимость поставок в эти страны оказалась ниже российского показателя.